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«Газпром Армения» выступает за повышение тарифа на газ в стране

Экономика
«Газпром Армения» выступает за повышение тарифа на газ в стране

Компания «Газпром Армения» подала заявку на пересмотр тарифов на природный газ для армянского населения. Об этом сообщает Комиссия по регулированию общественных услуг страны (КРОУ).

Предприятие предлагает увеличить средневзвешенный тариф на 6%. Таким образом, он может закрепиться в стране на уровне 282,6 доллара или 135 648,85 драма за тысячу кубометров в условиях низшей теплотворности газа в 8500 ккал/куб.м.

Запрос «Газпром Армения», направленный в КРОУ, будет рассмотрен в установленном порядке. Планируется осуществить соответствующие расчеты и обсудить тему с заинтересованными сторонами, включая общественные организации по защите прав потребителей.

«Газпром Армения», на 100% принадлежащая «Газпрому», экспортирует топливо на внутренний рынок Армении. В 2019 году цена российского газа для Армении возросла со 150 до 165 долларов за тысячу «кубов» и с тех пор сохраняется на этой отметке.

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