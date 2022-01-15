Кабмин доработает законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения по поручению Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабмину доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, сообщила пресс-служба Кремля.

Работа в этом направлении будет вестись до 30 января 2022 года. Глава государства также указал на необходимость «обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона».

В законопроекте будет предусмотрен доступ россиян к получению документов о вакцинации от COVID-19, наличии медотвода или уже перенесенном заболевании. Также будет проведена оценка влияния федерального закона на организации из различных отраслей экономики.