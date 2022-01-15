Петербург постепенно лишается бесплатных общественных туалетов

Общественный туалет, установленный около Государственного Эрмитажа на территории Дворцовой площади, был демонтирован по требованию Министерства культуры.

Государственный туалет в центре Северной столицы ликвидировали. Ранее это место смог отстоять местный водоканал, однако спустя время территорию все же освободили от уборной. Источники сообщают, что решение принято с учетом позиции Министерства культуры РФ.

Известно, что Минкультуры распорядилось демонтировать туалет, так как усмотрело в его расположении нарушение части 18 ст. 19.5 КоАП РФ. Предпринимателя, владеющего уборной, попросили освободить место.

В обращении министерства отмечается, что туалет установлен в зоне объекта культурного наследия федерального значения «Зимний дворец и Эрмитаж», а своим видом он портит композиционно-видовые связи ансамбля Дворцовой площади. Бизнесмен, установившая туалет, не согласна с министерскими требованиями и собирается обжаловать предписание.

Водоканал также ранее располагал городским туалетом на Дворцовой площади. Но позже местные власти в лице комитета по контролю за имуществом при поддержке полиции распорядились ликвидировать уборную, сославшись на незаконность его установки. Губернатор Александр Беглов в прошлом году пообещал петербуржцам бесплатные туалеты, однако реальное состояние дел говорит о том, что число таких точек в городе на Неве только уменьшается.