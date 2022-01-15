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Петербург постепенно лишается бесплатных общественных туалетов

Общество
Петербург постепенно лишается бесплатных общественных туалетов

Общественный туалет, установленный около Государственного Эрмитажа на территории Дворцовой площади, был демонтирован по требованию Министерства культуры.

Государственный туалет в центре Северной столицы ликвидировали. Ранее это место смог отстоять местный водоканал, однако спустя время территорию все же освободили от уборной. Источники сообщают, что решение принято с учетом позиции Министерства культуры РФ.

Известно, что Минкультуры распорядилось демонтировать туалет, так как усмотрело в его расположении нарушение части 18 ст. 19.5 КоАП РФ. Предпринимателя, владеющего уборной, попросили освободить место.

В обращении министерства отмечается, что туалет установлен в зоне объекта культурного наследия федерального значения «Зимний дворец и Эрмитаж», а своим видом он портит композиционно-видовые связи ансамбля Дворцовой площади. Бизнесмен, установившая туалет, не согласна с министерскими требованиями и собирается обжаловать предписание.

Водоканал также ранее располагал городским туалетом на Дворцовой площади. Но позже местные власти в лице комитета по контролю за имуществом при поддержке полиции распорядились ликвидировать уборную, сославшись на незаконность его установки. Губернатор Александр Беглов в прошлом году пообещал петербуржцам бесплатные туалеты, однако реальное состояние дел говорит о том, что число таких точек в городе на Неве только уменьшается.

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