Инженер технадзора задержан в Петербурге по делу о коммерческом подкупе

В Петербурге инженер по техническому надзору стал подозреваемым в деле о получении коммерческого подкупа в размере 490 тысяч рублей от строительной фирмы. В настоящий момент фигурант задержан.

Согласно данным предварительного следствия, фигурант получал подкуп каждый месяц с 1 января прошлого года. В обмен на деньги инженер способствовал отсутствию проверок качества готовой продукции, материалов, комплектующих изделий, а также условий производства на объекте на Комсомольской улице. Инициатива шла со стороны самого задержанного, сообщают «Невские новости».

В отношении инженера возбуждено уголовное дело по пунктам «в» и «г» части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). В настоящий момент сотрудники СК занимаются проверкой причастности фигуранта к другим преступлениям такого рода. Также сообщается, что мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.