Лукашенко назвал ослабление России целью организаторов беспорядков в Казахстане

Организаторы беспорядков в Казахстане планировали дестабилизировать ситуацию по периметру России для ослабления страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава республики провел встречу с миротворцами, которые в рамках миссии ОДКБ оказали поддержку Казахстану во время массовых беспорядков.

«Организаторы мятежа намеревались взорвать ситуацию в этой центрально-азиатской республике и в целом дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить нашего главного союзника», — сказал президент.

Лукашенко до этого заявил, что события в Казахстане являются угрозами для всех стран постсоветского пространства. По его словам, произошедшее в республике стало попыткой иностранного вмешательства в дела государства.