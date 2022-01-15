Петербуржцы за сутки направили более 200 жалоб в Смольный из-за гололеда

Некачественная уборка снега с улиц и дорог Петербурга вынуждает жителей Северной столицы массово направлять жалобы в Смольный.

Согласно официальным данным, за последние сутки власти города на Неве получили от горожан порядка 200 обращений. Все они связаны с плохой уборкой снега и наледью.

В своих жалобах горожан сообщают, что некоторые улицы Петербурга не убирали от снега на протяжении нескольких недель. В качестве примера они приводят ситуацию, которая наблюдается в Адмиралтейском районе городе. Здесь на одном из участков коммунальщики проводили уборку только один раз за зиму. Представители ЖКХ появились здесь только после жалобы зампредседателя комитета по благоустройству, сообщает Федеральное агентство новостей.

Кроме того, Смольный максимально оттягивает сроки рассмотрения жалоб возмущенных горожан. К примеру, те петербуржцы, которые заявили о плохой уборке снега 14 января, смогут получить ответ до конца месяца.

Уже больше двух месяцев Петербург страдает от 10-бальных пробок из-за неубранного снега. Коммунальщики и Смольный обвиняют в автомобильном коллапсе водителей, которые якобы неправильно паркуют личный транспорт и мешают проезду снегоуборочной техники. На деле машины для очистки улиц от сугробов устраивают пробки самостоятельно даже в ночное время.

На отвратительную уборку снега и бездействие губернатора Александра Беглова уже обращали внимание народный артист России Александр Розенбаум, дизайнер Артемий Лебедев, народный артист России Иван Краско и другие известные личности.