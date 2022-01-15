«Жители сами виноваты». Власти Петербурга игнорируют мусорный коллапс и нашествие крыс

За предсказуемый мусорный коллапс в Санкт-Петербурге несет ответственность учрежденный местным правительством «Невский экологический оператор» (НЭО), а также комитет Смольного, выбравший такого подрядчика. Об этом заявила руководитель экологического движения «РазДельный Сбор» Татьяна Нагорская.

1 января в Петербурге стартовала мусорная реформа, действующая в большинстве регионов страны с 2019 года. Согласно новым правилам, вся деятельность, связанная с отходами (от сбора до утилизации), возлагается на регионального оператора, то есть НЭО. Однако местные управляющие компании и ТСЖ не успели заключить с ним договор.

Депутаты ЗакСа просили губернатора Александра Беглова продлить переходный период к реформе до конца марта, но им отказали. Последствия поспешного решения не только видны невооруженным взглядом, но и распространяют зловоние: за первые две недели января ситуация деградировала до нашествия тараканов и крыс.

Невские Новости / Дарья Зуева

Нагорская уверена, что все могло быть по-другому. Власти соседней Ленинградской области пошли другим путем: начали работать по новым правилам, сохранив всех перевозчиков, которые вывозили мусор до прихода НЭО, а уже потом провели конкурс среди кандидатов в подрядчики.

Увы, руководство Петербурга по неизвестным причинам с «частниками» договориться не может. Тем временем мусорные кучи во дворах Северной столицы только растут.

«Наши [власти] могут сделать все что угодно! Нанять тот же 6-ой «Спецтранс» с их техникой, сказать: "Помогите". Это просто смелость. А они сидят сейчас в домике и пытаются обороняться. Это неправильно, надо управлять. Не справились – надо признать, к жителям обратиться. Вместо этого нам говорят, какие они молодцы и что это жители сами виноваты, что мусор у них не вывозят, мол, машины понаставили свои. Как будто в прошлом году машины не ставили», — возмутилась руководитель экодвижения «РазДельный Сбор».

Невские Новости / Дарья Зуева

Ранее руководитель регионального центра «ЖКХ-контроль» Алла Бредец подтвердила, что подобного развития событий можно было избежать, если бы в администрации губернатора отнеслись к общефедеральной реформе с большей ответственностью. Однако ни один из двух уполномоченных органов (Комитет по благоустройству и Комитет природопользования) со своей работой не справился.