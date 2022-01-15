Президент Белоруссии Лукашенко назвал события в Казахстане угрозой для постсоветских стран

Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для стран постсоветского пространства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства выступал на встрече с миротворческим контингентом, который завершил миссию в республике. По его словам, участники успешно справились со своими обязанностями. Лукашенко добавил, что события в Казахстане являются попыткой внешнего вмешательства.

«Мы понимаем, что события в братской нам республике — очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, а угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве», — подчеркнул лидер Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что появление миротворческого контингента на территории Казахстана разрушило планы организаторов беспорядков. По его словам, президент республики Касым-Жомарт Токаев разберется в истинных причинах случившегося.