«Винные пятницы». СМИ раскрыли подробности тайных вечеринок Бориса Джонсона

Скандал вокруг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его тяге к нарушению карантинных ограничений набирает обороты. Газета Daily Mirror со ссылкой на источники сообщила, что во время пандемии глава правительства регулярно устраивал закрытые вечеринки, в то время как простым британцам было запрещено выходить из дома из-за угрозы коронавируса.

«Винные пятницы», как их называли коллеги Джонсона, устраивались, чтобы персонал с Даунинг-стрит мог «выпускать пар», пишут журналисты. Эти секретные вечеринки были настолько популярны, что окружению премьер-министра пришлось потратить 142 фунта стерлингов (около 15 тысяч рублей) на покупку специального холодильника для алкогольных напитков емкостью 34 бутылки.

Инсайдер Daily Mirror докладывает, что «винные пятницы» были запланированы в электронных календарях более чем 50 сотрудников Даунинг-стрит. Они распивали белое вино, просекко и пиво с 16:00 до 19:00 почти каждую пятницу. Одним из постоянных «посетителей» был Стив Хайэм — советник Джонсона по вопросам обороны, который сейчас командует британским авианосцем «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales).

После таких подробностей рейтинги премьер-министра Великобритании упадут еще ниже, предполагают эксперты. Ранее лидер шотландской «Консервативной партии» Дуглас Росс уже призывал Бориса Джонсона уйти в отставку на фоне скандала с закрытыми вечеринками в его резиденции.