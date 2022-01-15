Дональд Трамп проведет митинг в Техасе 29 января

Экс-президент США Дональд Трамп планирует встретиться со своими сторонниками в конце января. Он проведет митинг в Техасе, сообщили в пресс-службе бывшего лидера.

Трамп проведет митинг 29 декабря. Он пройдет в Техасе. До этого также будет организована акция для сторонников экс-главы Соединенных Штатов в Аризоне.

«Президент Дональд Дж. Трамп, 45-й президент США, проведет митинг в Конро в штате Техас в субботу 29 января 2022 года, в 19:00 по Центральноамериканскому времени», — уточняется в пресс-службе.

Как поясняет сам Трамп, митинг в Аризоне станет альтернативой пресс-конференции, которую он планировал провести в день годовщины штурма Капитолия. Ранее стало известно, что мероприятие 6 января отменили.