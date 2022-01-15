Лидер Чечни Кадыров стал самым упоминаемым в соцсетях главой региона

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал лидером по позитивным упоминаниям в социальных сетях. Об этом сообщил Центр политической конъюнктуры.

Компания изучила отношение пользователей Сети к главам регионов. Лидером в соответствующем рейтинге стал Кадыров с результатом 71,5%, пишет «Чечня Сегодня».. Второе место занял глава Тульской области Алексей Дюмин. В тройку лидеров также попал руководитель республики Марий Эл Александр Евстифеев. Кроме того, глава Чечни стал лидером по упоминаемости в социальных сетях за декабрь.

В Центре политической конъюнктуры добавили, что 2021 год стал рекордным по показателю упоминаний глав регионов. О политиках писали 1,76 млн раз.

Ранее стало известно, что Рамзан Кадыров обратился к жителям Казахстана во время протестов. Он призвал прекратить разрушение республики.