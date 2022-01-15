Лавров может провести переговоры с председателем ОБСЕ Рау в феврале

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау планирует визит в Россию. Об этом говорится в материале агентства PAP.

Глава международной организации, который также является министром иностранных дел Польши, посетит Москву в следующем месяце. По словам Ясины, такой визит — обычная процедура, поскольку Россия является одной из важнейших стран — участниц ОБСЕ.

«В середине следующего месяца — скорее всего, 15 февраля — председатель ОБСЕ встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — уточнил представитель польского МИД.

Лавров ранее раскритиковал ОБСЕ за отсутствие реакции на ситуацию в Казахстане. В частности, он возмутился молчанием организации после сообщений о нападениях на журналистов.