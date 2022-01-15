Король Нидерландов запретил поездки на «Золотой карете» из-за обвинений в расизме

Члены королевской семьи Нидерландов больше не будут пользоваться «Золотой каретой», на которой монархи по традиции ездили перед знаковыми торжественными мероприятиями. Король Виллем-Александр объявил, что средство передвижения, изготовленное в XIX веке, якобы «прославляет колониальное прошлое страны», передает BBC News.

Всему виной изображение, которое можно заметить на дверцах кареты: несколько темнокожих и азиатов стоят на коленях перед белой женщиной – символом Нидерландов. Они протягивают ей сахарный тростник и какао, в то время как белый мужчина неподалеку предлагает им книгу – «дар цивилизации».

Каретой не пользовались с 2015 года, однако теперь ездить на ней членам королевской семьи официально запрещено. Виллем-Александр обратился к согражданам и признал, что «Золотая карета» оскорбляла чувства «большого числа людей».

«Простой запрет на исторические объекты и символы, безусловно, тоже не является решением проблемы. Нужны согласованные усилия, которые будут более проработанными и займут больше времени. Усилия, которые объединят нас, а не разделят. <…> До тех пор, пока в Нидерландах живут люди, которые ежедневно испытывают боль от дискриминации, прошлое все равно будет бросать тень на нашу страну», — посетовал король.

Global Look Press / V.D. Werf

Активисты так называемого «движения по борьбе с расизмом» положительно оценили инициативу Виллема-Александра, однако призвали его не останавливаться на достигнутом и дальше «противостоять наследию колониализма». Если верить журналистам BBC News, в последние несколько лет все больше граждан страны призывают власти «расплатиться за свое колониальное прошлое».

Летом прошлого года мэр Амстердама Фемке Халсема официально принесла извинения за участие столицы Нидерландов в работорговле. По ее словам, торговля людьми является преступлением против человечности, несправедливость которого давно пора «замуровать в городскую идентичность».

Справка ПС

В XVII веке Нидерланды были одним из главных «игроков» на рынке работорговли. К тому моменту голландцы уже подчинили себе большие территории в Южной Африке, Индонезии, Индии и других государствах.