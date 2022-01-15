Госсекретарь США Блинкен сообщил о готовности Вашингтона и НАТО к диалогу с Россией

США и НАТО провели переговоры после саммита с Россией по гарантиям безопасности. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил о готовности Вашингтона и Альянса к диалогу с Москвой.

С 10 по 13 января на международной арене прошли три саммита по российским гарантиям безопасности. После Совета РФ — НАТО Блинкен и генсек Альянса Йенс Столтенберг провели переговоры.

По словам госсекретаря США, стороны готовы продолжить общение с Россией.

«Был рад поговорить с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом после Совета НАТО — Россия на этой неделе. США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией», — уточнил Блинкен Twitter.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в настоящее время является главным врагом НАТО. Причиной стала твердая позиция Москвы относительно своих интересов.