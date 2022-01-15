Вечером в центре Харькова наблюдались сильные порывы ветра, которые привели к ряду происшествий. Государственный флаг Украины был разорван пополам.

Местный телеграм-канал города Харьков опубликовал видео с места происшествия. На кадрах замечено, что вечером 15 января мощный поток ветра разорвал пополам украинский флаг, установленный в центре города.

За несколько часов до происшествия сотрудники и СКП «Харьковзеленстрой» приспустили флаг, ссылаясь на предупреждения Гидрометцентра. Но ветер оказался настолько сильным, что все равно повредил государственный флаг Украины. Городские власти уже начали искать замену.

Представители Пентагона заявили, что Россия ищет поводы для вторжения на территорию Украины, передает телеканал «360». Штаб-квартира Министерства обороны США обладает соответствующей доказательной информацией.