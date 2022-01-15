Подросток изрезал ножом пожилого мужчину и абитуриентов Токийского университета

Школьник устроил поножовщину на территории Токийского университета перед приемным экзаменом. В результате случившегося три человека получили ранения, сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел 15 января. По информации правоохранителей, 17-летний юноша совершил вооруженное нападение у ворот учебного заведения на двух 18-летних старшеклассников и 72-летнего мужчину. Бригада скорой помощи доставила пострадавших в больницу.

Врачи диагностировали у них ножевые ранения кухонным ножом в области спины. Пенсионер получил более серьезную травму. Полицейские задержали подростка и доставили его в участок для выяснения всех причин и обстоятельств случившегося.