Экс-посол США на Украине Хербст заявил о «хитром плане» Путина на Европу

Президент России Владимир Путин имеет «хитрый план», исполнение которого может подсадить Европу на «газовую иглу». Такой точки зрения придерживается бывший посол США на Украине Джон Хербст.

Дипломат поделился своими догадками в статье для американской газеты The Hill. По его утверждению, Москва нацелена на то, чтобы противостояние между ней и Западом оставалось непризнанным.

«Хотя многие могут съежиться даже при упоминании о холодной войне, у России нет проблем с проведением политики, которая позволила Советскому Союзу расширить свое влияние в прошлом веке: от Европы до Арктики, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки», — следует из материала, пересказ которого приводит «ПолитРоссия».

Хербст также раскрыл «задумку» Путина в части газопровода «Северный поток — 2». По мнению автора публикации, российское руководство с помощью протянутой в Германию магистрали якобы хочет распространить свое влияние в Европе и посеять раздор между странами — участницами НАТО.

«Путин хочет, чтобы НАТО исчезла, чтобы никто больше не мог противостоять РФ», — считает экс-посол.

Ранее требование России о нерасширении НАТО на восток получило поддержку в Канаде. Так, читатели одного из местных изданий отметили, что Москва не готова мириться с размещением иностранного военного контингента в нескольких сотнях миль.