Ученые из калифорнийского университета запечатлели процесс формирования воспоминаний у рыб

Исследование процесса формирования памяти у рыбок данио полностью перевернуло представление ученых о зарождении воспоминаний. Эксперимент провели ученые из Университета Южной Калифорнии (США).

Исследователям удалось в реальном времени отследить процессы в мозгу рыбок данио. Они смотрели за синапсами в голове животных под микроскопом.

Ученым удалось определить, что в процессе формирования памяти соединения в одной части мозга пропадали и появлялись в других местах. Чем чаще происходила подобная ситуация, тем крепче становилась синоптическая связь. Долгие годы специалисты были уверены, что сигналы усиливаются и слабеют, поэтому открытие, что мозг рыб их просто удаляет, сильно удивило ученых.

Полноценный сон благотворно влияет на здоровье организма, в том числе на формирование памяти, передает телеканал «360». Сотрудники Северо-Западного университета (США) провели исследование на эту тему.