Общественный фонд «Народу Казахстана» начал работу после распоряжения Токаева

Распоряжение о создании общественного фонда «Народу Казахстана» («Казакстан халкына») выполнено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

Работа фонда будет осуществляться под руководством известного финансиста Болата Жамишева. «Казакстан халкына» займется решением вопросов, связанных с образованием, здравоохранением и социальной поддержкой.

«По поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева создан общественный социальный фонд (ОСФ) "Казакстан халкына"», — следует из сообщения.

Идея о создании фонда прозвучала 11 января — во время выступления Токаева в казахстанском парламенте. По мнению лидера страны, к формированию следует привлечь крупный бизнес и состоятельных граждан.