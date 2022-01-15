В Тунисе суд приговорил девять человек к смертной казни за убийство солдата в 2016 году

Тунисский суд вынес смертный приговор девяти фигурантам дела об убийстве старшего сержанта республиканской армии, которое было совершено в 2016 году. Об этом рассказало информационное агентство TAP.

Согласно данным следствия, группа боевиков ворвалась в дом семьи старшего сержанта Саида аль-Газлани в провинции Кассерин и убили его. Инцидент произошел в ноябре 2016 года.

В результате суд первой инстанции Туниса приговорил девятерых фигурантов к смертной казни. Еще 15 участников преступления получили различные тюремные сроки.