Заявления США о сроках «вторжения» на Украину в посольстве России назвали вбросом

Посольство РФ в Вашингтоне заявило об информационном давлении со стороны США после заявлений Белого дома о сроках «вторжения» на Украину.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что США «определили» сроки «вторжения» России на Украину. С ее слов, Москва якобы может сфабриковать повод для таких действий.

Посольство РФ на своей странице в Facebook пишет, что американские власти уже делятся деталями сценария подобных провокаций. В Вашингтоне озвучивают случайные даты начала «операций», причем без каких-либо доказательств. В дипмиссии отметили, что такая постановка вопроса говорит о непрекращающемся информационном давлении на РФ.

Дипломаты призывают США к предметной работе по гарантиям безопасности на основе предложенных Россией проектов договоров. Москва выступает за дипломатическое решение всех международных проблем, резюмировали в посольстве.