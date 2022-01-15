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Новая ветка метро Петербурга до станции «Брестская» рискует остаться на бумаге

Общество
Новая ветка метро Петербурга до станции «Брестская» рискует остаться на бумаге

Станция «Брестская» в релизах компании «Метрострой Северной столицы» существует лишь в качестве ориентира. Об этом заявил эксперт по метрополитену Дмитрий Графов.

Ранее в «Метрострое Северной столицы» сообщили, что в феврале начнется проходка тоннеля в сторону новой станции метро «Брестская» Красносельско-Калининской линии. Данная ветка была отмечена на картах еще десять лет назад. Графов отмечает, что подрядчик планирует строить тоннель в сторону «Брестской» исключительно в объемах, указанных в проекте.

«Проще говоря, это будущий тупик, в котором ночью, возможно, будут отстаивать составы (в соответствии с технологией работы метрополитена не все поезда на ночь уходят в депо. — Прим. ред.)», — отметил специалист в беседе с «Невскими Новостями».

Графов сообщил, что проходка тоннеля до будущей станции вовсе не означает само строительство станции. Однако руководство Петербурга пообещало, что откроет ее в 2032 году.

Губернатор Александро Беглов обещал возвести к 2024 году семь станций. Несмотря на обязательства, руководство города каждый год сдвигает сроки развития подземки.

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