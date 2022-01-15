Военный эксперт Жилин раскрыл планы НАТО по размещению войск на Украине

США продолжать имитировать размещение на Украине комплексов и баз, а Москва не станет демонстрировать экстраординарные намерения, отметил в интервью Украина.ру военный эксперт Александр Жилин.

Со стороны Вашингтона будет наблюдаться только психологическое давление, уверен Жилин, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о решении Альянса включить Украину и Грузию в свой состав

«А вот судя по разведпризнакам, какие-то комплексы будут размещены, но таким образом, что якобы Украина либо через третьи страны, либо напрямую через кредитования закупит их и разместит от своего имени», — отметил собеседник издания.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения военно-политического блока и размещения войск на востоке. С его слов, все страны сами решают, хотят они войти в военно-политический блок или нет.