Apple выполнила требования закона о «приземлении» и зарегистрировалась на Роскомнадзоре

Американская компания Apple создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках выполнения закона «о приземлении», отмечено в сообщении ведомства.

Корпорация также должна открыть отдельное представительство в России либо учредить юридическое лицо. В настоящее время известно, что Apple уже заканчивает подготовку к открытию офиса.

Закон «О деятельности иностранных лиц в интернете на территории России» приняли летом 2021 года, он вступил в силу с 1 января. Теперь зарубежные фирмы будут обязаны открывать свои филиалы, представительства или любое другое юридическое лицо в РФ, если на их сайты за сутки посетило больше 500 тыс. человек. Компании, которые не намерены выполнять все требования, могут попасть под запрет распространения рекламы о сайте или на нем самом.