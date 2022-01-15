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Халатность коммунальщиков отправила сотни петербуржцев в травмпункты

Общество
Халатность коммунальщиков отправила сотни петербуржцев в травмпункты

Петербуржцы страдают от последствий непогоды уже на протяжении всей зимы. Травмпункты города переполнены пострадавшими на заледеневших тротуарах жителями Северной столицы.

Издание «Невские Новости» сообщало о госпитализации 71-летней жительницы Московского района, которая поскользнулась на льду возле подъезда, в результате чего сломала голеностопный сустав на правой ноге. Она пребывает в медучреждении с 3 января, при этом все палаты переполнены, и поэтому ее разместили в коридоре.

Также от халатности коммунальщиков по уборке снега пострадала 20-летняя Валерия. Она сообщила изданию, что ей на голову с крыши упала ледяная глыба. Инцидент произошел в центре Петербурга. У девушки диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб шейного позвонка.

«Я просто даже ходить или сидеть не могу. Только когда стою, не ощущаю дискомфорта. Буду ждать окончания реабилитации. Если не пройдет пойду дальше по врачам, обследоваться», поделилась Валерия.

Уже больше двух месяцев Петербург страдает от 10-бальных пробок из-за неубранного снега. Коммунальщики и Смольный обвиняют в автомобильном коллапсе водителей, которые якобы неправильно паркуют личный транспорт и мешают проезду снегоуборочной техники. На деле машины для очистки улиц от сугробов устраивают пробки самостоятельно даже в ночное время.

На отвратительную уборку снега и бездействие губернатора Александра Беглова уже обращали внимание народный артист России Александр Розенбаум, дизайнер Артемий Лебедев, народный артист России Иван Краско и другие известные личности. Но не столько в снеге кроется главная коммунальная проблема города, сколько в гололеде.

#петербург #беглов #снег