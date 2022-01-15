Халатность коммунальщиков отправила сотни петербуржцев в травмпункты

Петербуржцы страдают от последствий непогоды уже на протяжении всей зимы. Травмпункты города переполнены пострадавшими на заледеневших тротуарах жителями Северной столицы.

Издание «Невские Новости» сообщало о госпитализации 71-летней жительницы Московского района, которая поскользнулась на льду возле подъезда, в результате чего сломала голеностопный сустав на правой ноге. Она пребывает в медучреждении с 3 января, при этом все палаты переполнены, и поэтому ее разместили в коридоре.

Также от халатности коммунальщиков по уборке снега пострадала 20-летняя Валерия. Она сообщила изданию, что ей на голову с крыши упала ледяная глыба. Инцидент произошел в центре Петербурга. У девушки диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб шейного позвонка.

«Я просто даже ходить или сидеть не могу. Только когда стою, не ощущаю дискомфорта. Буду ждать окончания реабилитации. Если не пройдет — пойду дальше по врачам, обследоваться», поделилась Валерия.

Уже больше двух месяцев Петербург страдает от 10-бальных пробок из-за неубранного снега. Коммунальщики и Смольный обвиняют в автомобильном коллапсе водителей, которые якобы неправильно паркуют личный транспорт и мешают проезду снегоуборочной техники. На деле машины для очистки улиц от сугробов устраивают пробки самостоятельно даже в ночное время.

На отвратительную уборку снега и бездействие губернатора Александра Беглова уже обращали внимание народный артист России Александр Розенбаум, дизайнер Артемий Лебедев, народный артист России Иван Краско и другие известные личности. Но не столько в снеге кроется главная коммунальная проблема города, сколько в гололеде.