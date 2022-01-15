Foreign Policy: США намерены обсудить украинский вопрос в Совете Безопасности ООН

США рассматривают возможность обсуждения украинского кризиса в Совете Безопасности (СБ) ООН, в случае усиления напряженности в регионе «по вине России», сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники в американской администрации.

По словам собеседников, Белый дом таким образом пытается привлечь внимание мировой общественности к ситуации вокруг Украины. Однако США не обладают определенными возможностями в ООН, чтобы противостоять РФ, обладающей правом вето в Совете Безопасности.

Кроме того, Вашингтон надеется, что обсуждение украинского вопроса в СБ поможет решить другой вопрос. А именно «вбить клин между ней (Россией. — Прим. ред.) и ее самым могущественным союзником — Китаем».

«Есть ценность в том, чтобы привлечь внимание к этому кризису. Это продемонстрирует, насколько Россия изолирована в Совете Безопасности ООН и на мировой арене», — отметил один из источников издания.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в случае нападения России на Украину администрация Соединенных Штатов изучает возможность оказания помощи «украинским повстанцам».