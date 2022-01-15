Депутат Бессараб рассказала об увеличении социальной пенсии на 7,7% в 2022 году

Российских пенсионеров ждет ряд изменений в 2022 году, которые не позволят им потерять уровень реальных доходов, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Согласно поручению российского лидера Владимира Путина правительству от ноября 2021 года, цены повысятся до реального уровня, а не по проценту инфляции. Целью такой меры является возможность сохранить реальные доходы в условиях инфляции.

«Кроме того, на 7,7% будут увеличены социальные пенсии, сейчас прорабатывается такая возможность для пересмотра этого процента», — добавила Бессараб.

Кроме того, депутат ГД отметила, что Министерство финансов РФ и Центробанк внесли предложения о накопительной части пенсии, согласно которому граждане смогут рассчитывать на достойное пенсионное обеспечение даже с учетом демографических провалов. Бессараб также подчеркнула, что рассматриваются налоговые послабления, в том числе по снижению подоходного налога.

Ранее телеканал «360» сообщал, что профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала об условиях для досрочного выхода на пенсию.