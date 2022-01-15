Польские читатели Interia сомневаются в выгоде Украины от санкций против «СП-2»

Читатели польского издания Interia высмеяли надежды Украины на выгоду от остановки российского проекта «Северный поток — 2».

Сенат США отклонил предложенный ранее Тедом Крузом проект о санкциях против «СП-2». Польские пользователи оценили решение американской администрации. Они поглумились над Украиной, которая надеется на остановку российского газопровода.

«Санкции — это явная глупость. Забавнее всего выглядит позиция Украины. Почему наши «братья с трезубцем» уверены, что если «Северный поток — 2» заблокируют, газ пойдет через Украину? Он не пойдет!» — прокомментировал пользователь mefis58.

Кроме того, комментаторы интернет-портала поставили российский газ из «СП-2» выше интересов Украины.

«Следует дать разрешение на запуск «Северного потока — 2». Главное, чтобы в ЕС был дешевый газ, Украина меня не интересует», — отметил Myślący.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил о заявлении американского госсекретаря Виктории Нуланд о работе США с Европой и Германией по задержке российского газопровода «Северный поток - 2».