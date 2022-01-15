Зависимость Европы от сырья сильно ослабила евро

Европейская валюта в 2021 году оказалась одним из аутсайдеров мирового рынка. По отношению к доллару она потеряла семь процентов, показав худший результат среди валют фондирования.

Первой причиной слабости европейской валюты является сильная зависимость еврозоны от импорта сырья, цены на которое сильно повысились за год. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер агентству «Прайм».

«И ЕС не торопится решать проблему: модный, но неэффективный «зеленый» тренд поддерживается, а газовые проекты России не сертифицируются. Инфляция в регионе растет — валюта падает», — заявил он.

Также причиной слабости европейской валюты служит инертность ЕЦБ. Европейский регулятор так и не перешел на сжатие ликвидности. Страны Альянса неравномерно восстанавливаются на фоне ухудшения кредитных условий.

Ранее обвал отечественного рынка акций ударил по рублю. Впервые с середины сентября прошлого года американская и европейская валюты преодолели отметки в 76 и 86 рублей соответственно, передает «Царьград».