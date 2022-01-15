Экс-советник Обамы Сет Эндрю признался в мошенничестве

Экс-сотрудник администрации бывшего президента США Барака Обамы Сет Эндрю сознался в мошенничестве с использованием электронных средств.

Сету Эндрю грозит наказание в виде 20 лет тюремного заключения. Об этом сообщил минюст США.

«Сет Эндрю, бывший советник Белого дома, сегодня признал вину в разработке схемы ограбления тех самых школ, которые он помогал создавать. Теперь ему грозит срок в федеральной тюрьме за злоупотребление своим положением и ограбление тех, кому он обещал помочь», — рассказал прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс.

Ранее в Сети появилась неизвестная ранее фотография с Обамой во время его визита в Россию. Американцы возмутились тем, что их бывший лидер пил водку с русскими. Сам снимок был сделан в 2005 году, когда Обама совершал тур по Сибири и Уралу в рамках программы инспекции ядерных вооружений, передает «Царьград».