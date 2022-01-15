Сенатор Пушков заявил о неготовности НАТО гарантировать безопасность Москве

США и Североатлантический альянс в данный момент не готовы вести переговоры о гарантиях безопасности для России. Соответствующей информацией поделился российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков также упрекнул натовских дипломатов в дезинформации журналистов и населения по результатам переговоров по гарантиям безопасности. Член Совфеда заявил об этом в личном Telegram-канале.

Российский сенатор уточнил, что Североатлантический альянс и Вашингтон планируют все свести к Украине. По словам Пушкова, США и НАТО также намерены сделать акцент на контроле над военной активностью, в том числе на территории самой России. Именно все это правительство и дипломаты членов Североатлантического альянса прреподносят западным журналистам.