Сатановский подвел итоги опроса: не зря китайцы называют русских «боевой нацией»

Китайцы, много кого повидавшие за несколько тысяч лет своей истории, совсем не зря называют русских «боевой» или «воинственной нацией», тем более, что их опыт проживания по соседству с Россией превышает 400 лет.

Об этом в своем Telegram-канале пишет известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, рассказывая о результатах соцопроса, проведенного им на радиостанции «Вести ФМ» в рамках передачи «От трех до пяти».

По словам политолога, он задал радиослушателям вопрос о «красных линиях», которые недавно Россия четко обозначила Соединенным Штатам Америки и военному блоку НАТО, доступно объяснив при этом, почему им не следует эти линии пересекать.

Провести этот опрос, по словам Сатановского, он решил, чтобы узнать мнение соотечественников о том, как следует поступить России, если «западные партнеры», и они же «потенциальные противники», пересекут эти «красные линии», то есть поступят так же, как они поступали на протяжении последних 30 лет, при чем без каких-то последствий. Они это делали так часто, что привыкли так поступать и стали считать это нормальным, и именно поэтому он с таким изумлением и негодованием восприняли недавние требования Москвы о гарантиях безопасности.

«ПЯТЬ раз они расширяли свой блок НАТО на восток, — напоминает Сатановский. — Дорасширялись уже до предела — осталось только Россию ликвидировать — и можно с Японией брать в клещи Китай. Ну, или что там им еще в голову взбредет — мало ли… ».

incirlik.af.mil / Official United States Air Force Website

При этом политолог отмечает, что радиослушатели с готовностью приняли участие в опросе, продемонстрировав при этом реакции более чем характерную для русского человека.

Из более чем двух тысяч человек, которые примерно за полчаса ответили на поставленный вопрос, менее 1% считает, что в случае пересечения Западом российских «красных линий», Москве следует продолжать вести переговоры, как она и делала до сих пор.

Почти 20% участников опроса выступили за жесткую силовую нейтрализацию или даже уничтожение того, что сунется за прочерченные Москвой «красные линии».

И почти 80% радиослушателей высказались за превентивные меры по отношению к США и НАТО, и за создание Западу таких условий существования, чтобы там ни у кого не возникала и мысли о приближении к российским границам.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Не зря, все-таки китайцы русских называют «боевой» или «воинственной нацией». Имея для этого все основания и более чем 400-летний опыт проживания по соседству, притом, что в течение этого периода времени между нами много чего было. Соединенных Штатов, к слову, тогда еще как отдельного государства и на карте-то не существовало… Но это китайцы, у которых история длиннехонькая и они за свои несколько тысяч лет много кого видали. У американцев она много короче», — рассуждает по этому поводу Сатановский.

В России, напоминает эксперт, уже стоял Большой Театр, когда американцы только начинали бороться с англичанами за свою независимость. А Североатлантический военный блок по историческим меркам это и вовсе «порождение буквально вчерашнего дня».

Поэтому, заключает политолог, для НАТО было бы лучше не рисковать связываться с Россией, так как для самого Альянса это может плохо кончится.