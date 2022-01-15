Пушков заявил о соревновании американских сенаторов по санкциям против России

Американские сенаторы выдвигают инициативы по введению санкционных пакетов в отношении России для саморекламы. Соответствующей информацией поделился член Совфеда Алексей Пушков.

Пушков в личном Telegram-канале прокомментировал очередную инициативу по ограничительным мерам против Москвы, которую внесли в американский сенат. Член Совфеда назвал эту процедуру соревнованием, в котором законодатели соперничают с лозунгом «кто лучше санкции против России придумает».

Сенатор уточнил, что данный закон является третьим по санкциям в отношении Москвы. По словам российского политика, этот законопроект вряд ли пройдет, потому что уже есть один, предложенный представителями Демократической партии. Член Совфеда также подчеркнул, что для республиканца Марка Рубио внесение закона о санкциях является пиаром и позерством.