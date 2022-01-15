Салливан не стал никого обвинять в кибератаке на сайты властей Украины

Соединенные Штаты Америки пока что не готовы назвать виновных в атаке на сайты украинских властей. Соответствующее заявление сделал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, киберпреступники действовали довольно простыми способами. Салливан добавил, что поделится выводами, когда в ситуации разберутся специалисты.

«Мы не приписываем ее кому-то», — отметил помощник американского президента.

Салливан считает, что опубликованные в ходе атаки угрозы в отношении личных данных граждан Украины вряд ли будут исполнены.

Ранее телеканал «360» сообщил, что глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил Россию в совершении кибератак на правительственные сайты страны.