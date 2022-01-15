AFP сообщило о размещении шведских боевых бронемашин в Готланде «из-за России»

Швеция разместила свои боевые бронированные машины и военных на острове Готланд для патрулирования улиц якобы из-за «деятельности России в регионе».

Ранее на шведской радиостанции Radio Sweden заявили, что Швеция решила усилить патрулирование на Готланде из-за отношений России и Североатлантического альянса. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на шведских военных.

«Вооруженные силы предпринимают необходимые меры для защиты целостности Швеции и для того, чтобы продемонстрировать нашу способность защищать Швецию и шведские интересы», — рассказал изданию шведский министр обороны Петер Хультквист.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса уже есть решение о принятии Украины и Грузии в НАТО. Однако есть важный нюанс: пока неизвестно, когда это произойдет. По словам Столтенберга, сроки еще не обозначены, передает «Царьград».