Сенаторы США могут посетить Украину 16 января

Двухпартийная группа сенаторов США намерена посетить в воскресенье Украину.

Визит состоится после того, как верхняя палата американского конгресса не смогла достичь договоренностей относительно введения санкций против российского газопровода «Северный поток — 2». Приезд сенаторов на Украину состоится в период с 16 по 18 января. Об этом сообщает Politico.

Ранее Украина потребовала от НАТО принять решение относительно ее членства уже в этом году. Киев рассчитывает, что Альянс определится со сроками и озвучит их на саммите НАТО в Мадриде. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он в очередной раз отметил, что Киев готов стать членом Альянса и ждет решения от НАТО. Кроме того Украина требует гарантии, что через ее территории сохранится транзит российского газа, передает «Царьград».