«Газпром» подал в суд на польского монополиста PGNiG

Российский «Газпром» намерен через суд добиться повышения цен на газ для Польши.

Российская компания «Газпром» подала в суд на польского газового монополиста PGNiG. Об этом говорится в сообщении польской компании.

«Четырнадцатого января 2022 года PGNiG получила от представителя ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" иск в Арбитражный суд Стокгольма, касающийся требования изменения ценовых условий на газ, поставляемый по Ямальскому контракту», — сказано в сообщении.

«Газпром» ожидает, что контрактную цену повысят задним числом. Председатель правления PGNiG Павел Маевский счел требование компании необоснованным, выразив готовность доказать это в Арбитражном суде.

Ранее «Газпром» сообщил сразу о нескольких рекордах. Компания продемонстрировала рекорд по суточному отбору газа из хранилищ, по суточным поставкам газа в Китай. Кроме того, с 22 декабря производственный комплекс компании работает в режиме осенне-зимних максимумов, передает «Царьград».