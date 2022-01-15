Российский фигурист Марк Кондратюк занял первое место на чемпионате Европы

Российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом Европы в мужском одиночном катании. Соревнования проходят в Таллине и завершатся 16 января.

18-летний Кондратюк впервые получил этот титул. Фигурист уже является победителем чемпионата России в 2022 году, а в 2021 году он завоевал на этом соревновании бронзовую медаль. Россиянин набрал по сумме короткой и произвольной программ 286,56 балла.

Второе место занял итальянец Даниэль Грассль (274,48 балла), третьим стал фигурист из Латвии Денис Васильев (272,08 балла). В истории чемпионата Европы это второй случай, когда первое место смог забрать российский спортсмен. Первым стал Дмитрий Алиев в 2020 году. Тогда состязания проходили в австрийском Граце.