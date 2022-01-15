Малийцы организовали массовый митинг в поддержку России

Население Мали, уставшее от атак европейского неоколониализма, вышло на улицы столицы с антифранцузскими лозунгами и призывами к правительству развивать отношения с Россией.

На многотысячной демонстрации в Бамако видны российские флаги, а также плакаты с президентом РФ Владимиром Путиным и портреты композитора Рихарда Вагнера. Надежды на стабилизацию ситуации в республике малийцы связывают именно с русскими. Люди рассчитывают, что Москва поможет избавиться от террористических группировок и поддержит африканцев в стремлении отстоять свою независимость от бывшей метрополии.

Наиболее острые проблемы Мали связаны с безопасностью. Для преодоления кризиса в страну были приглашены российские специалисты для работы с местной армией. Россиянам, которых западные СМИ приписывают к «ЧВК Вагнера», предстоит подготовить личный состав силовых подразделений республики к эффективным антитеррористическим операциям.