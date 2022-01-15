WSJ: Европа не будет вводить санкции против России в поддержку США

Зависимость европейских стран от российского газа и нефти придет к тому, что Европа не станет вводить жесткие санкции в поддержку США, считают колумнисты американской газеты Wall Street Journal Джо Уоллес и Георгий Канчев.

Россия многие десятилетия была главным поставщиком энергоносителей для Европы, напомнили обозреватели издания. За последние несколько лет страна смогла нарастить долю в европейском газовом рынке, а в 2021 году Россия продала около 124 миллиардов кубометров сырья странам региона.

Попытки диверсифицировать поставки из Средней Азии, Норвегии, Северной Африки и США имеют место. Однако Евросоюз не имеет действительной возможности отказаться от российских услуг в этой сфере, а газопровод «Северный поток — 2» лишь усугубит эту зависимость.

По словам журналистов, руководство стран пока не обнаружило альтернативный источник поставки таких объемов топлива, поэтому выживание жителей напрямую зависит от России. С объемами не справляются и экспортные терминалы США, которые в декабре 2021 года работали на 99 процентов мощности.