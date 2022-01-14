Пентагон сообщил об отсутствии необходимости горячей линии с Россией по Украине

Правительство Соединенных Штатов на данный момент не видит необходимости в создании специальной горячей линии с Россией по вопросам украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он подчеркнул, что Вашингтон имеет достаточное количество каналов для коммуникации с Москвой, в том числе и прямых. По мнению Кирби, в настоящий момент американские власти не нуждаются в отдельной горячей линии с Россией по Украине. Об этом пресс-секретарь Пентагона сообщил во время регулярного брифинга.

«Несколько дней назад министр (обороны США Ллойд Остин) провел разговор с министром (обороны России Сергеем) Шойгу. Я не думаю, что нам сейчас нужна отдельная горячая линия по Украине», — следует из сообщения Кирби.

Как отметили ранее в МИД РФ, Украина направила в Донбасс не менее половины всего личного состава вооруженных сил страны. Вместе с этим Москва выражала обеспокоенность сосредоточением войск НАТО возле российских границ. Это свидетельствует о продолжении военной поддержки Украине со стороны Запада при помощи вооружения, применяемого в Донбассе.