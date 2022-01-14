Эксперт Глухов назвал причину провала мусорной реформы в Петербурге

Невский экологический оператор, который с 1 января начал заниматься вывозом мусора, может просто не иметь актуальной базы всех контейнерных площадок, поэтому мусорная реформа в Петербурге оказалась провальной.

С 1 января в Санкт-Петербурге начал действовать единый оператор по вывозу твердых бытовых отходов. Однако нововведение только ухудшило ситуацию с мусором в городе: контейнерные площадки оказались переполнены. Ситуацию прокомментировал генеральный директор Автопарка №6 «Спецтранс» — одного из крупнейших операторов по вывозу мусора, работавшего в Петербурге до Нового года — Сергей Глухов, передает ФАН.

«Давайте посмотрим на вещи честно: в городе было достаточно большое количество так называемых "серых" перевозчиков. Однако мы и другие легальные операторы честно отдали им все свои данные относительно количества и расположения контейнерных площадок. Девиз нашей компании: "Где мы — там чисто", и нам как предприятию с 47-летней историей обидно за город, поскольку наша система выстраивалась долгие годы», — заявил он.

Руководитель экологического движения «РазДельный Сбор» Татьяна Нагорская отметила, что региональный оператор не должен заниматься раздельным сбором отходов. Однако он должен содействовать появлению других компаний.

С 1 января в Петербурге изменились правила вывоза бытовых отходов. Теперь за это отвечает «Невский экологический оператор», который признал свой провал в уборке мусора в начале года. Хотя уже в декабре стало понятно, что реформа забуксует еще на старте: тарифы правительство города утвердило только в первой декаде месяца, многие УК не успели заключить договоры с оператором в срок. Депутаты ЗакСа обращались к губернатору Беглову с просьбой продлить «переходный период» реформы, но в Смольном не пошли на этот шаг. В результате во дворах образуются многодневные свалки, жители центральных районов вынуждены спасаться не только от неприятного запаха, но еще и от крыс.