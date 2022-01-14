Вассерман: спецсоветник и даже генсек ООН не могут ничего навязывать суверенным государствам

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин вызвал на переговоры спецсоветника Генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс. Эта новость вызвала неприкрытый восторг в арабских СМИ. По версии одного из изданий, Вершинин вызвал Уильямс в Россию, чтобы пресечь дальнейшее превышение спецсоветником должностных полномочий.

Напомним, что двумя днями ранее спецсоветник Уильямс сделала заявление по североафриканской стране.

«Переходное Правительство национального единства обязано провести президентские выборы в Ливии до конца июня 2022 года», — сообщила она в эфире CNN.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман решительно осудил действия спецсоветника, а также выразил надежду, что МИД РФ напомнит Стефани Уильямс о неправомерности навязывания ею сроков проведения президентских выборов в Ливии.

«С юридической точки зрения, высказывать такие вещи в порядке приказа, а не пожелания, конечно же, совершенно неправомерно. Складывается впечатление, что специальные советники во многих случаях воспринимают себя как командиров и верховных начальников, а не как людей, обязанных собирать сведения о происходящем и передавать их ООН», — отметил депутат.

При этом Вассерман разъяснил, что даже генеральный секретарь ООН не имеет полномочий вмешиваться в избирательные процессы.

«Я вас удивлю, может быть, но и Антониу Гутерреш не имеет права ничего указывать странам и требовать от них. Он опять же может только советовать, собирать сведения и доводить информацию до стран-членов ООН. Надеюсь, что МИД Российской Федерации тоже выскажется примерно в том же ключе. Что речь идет о лице, не имеющем право кому-то приказывать, и о должности, не дающей право что-то приказывать», — завершил свой комментарий Анатолий Вассерман.

По предварительным данным, встреча пройдет 17 января в Москве.