Российские корабли блокировали подлодку США у границ РФ

Подводная лодка ВМФ США «USS New Mexico», несущая крылатые ракеты, заблокирована российским флотом у северных границ РФ, сообщает портал Avia.pro.

Неожиданное появление подлодки вынудило военных оперативно заблокировать американское судно: сейчас субмарина остается в территориальных водах Норвегии, всего в 400 километрах от российских границ. Такое расстояние подводная лодка может преодолеть менее, чем за сутки.

«Однако, учитывая текущее охлаждение отношений между Россией и США, любые попытки американской атомной субмарины к российским границам не останутся без последствий», — отмечают журналисты портала.

Ранее сообщалось о бомбардировщиках ВВС США, устроивших провокацию у восточных границ России в разгар переговоров Москвы и Вашингтона о гарантиях безопасности. Подробнее об инциденте — в нашей статье.