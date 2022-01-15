Баранец: американцев давно никто не бил, и они решили, что США — директор планеты

Одна мысль о том, что на расстоянии 90 миль от границ США могут быть размещены российские оперативно-тактические ракеты, способные при необходимости достать до Нью-Йорка и Вашингтона, доводит американцев до свинячей дрожи.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец, комментируя угрозы Вашингтона «самым решительным образом» ответить Москве, если она разместит свое оружие в непосредственной близости от американских границ.

«Едва Москва лишь намекнула, что в ответ на дальнейшее продвижение НАТО к своим границам может попросить Кубу или Венесуэлу приютить у себя наши военные объекты, как из Вашингтона раздался раздраженный крик: "США дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке. И если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом"», — процитировал Баранец заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

При этом военный обозреватель добавил, что в ответ на слова Салливана так и хочется спросить: неужели Россия теперь обязана спрашивать у Соединенных Штатов разрешения на то, чтобы сотрудничать или не сотрудничать с какими-то странами? И не считают ли США всю Латинскую Америку своей вотчиной?

Global Look Press / Oliver Contreras/Keystone Press Agency

По словам Виктора Баранца, получается очень несправедливо, ведь поблизости от России на Европейском континенте размещены десятки американских военных объектов, а Москве США хотят запретить размещать российские военные объекты в Латинской Америке.

«Где, в каких документах ООН прописано, что вопросы военного или экономического сотрудничества со странами той же Латинской Америки должны обязательно согласовываться с Вашингтоном? – задается вопросом Баранец. — А если, допустим, власти Кубы или Венесуэлы официально обратятся к Москве за военной помощью, то в таком случае ударят их по рукам»?

При этом обозреватель «КП» напомнил, что сами американцы повели себя по-хамски, когда влезли в Сирию, не получив на это разрешения ни у законного правительства этой страны, ни у ООН, а когда им велели выйти вон, они просто никак на это не отреагировали. Россия себя так не ведет.

«Понимаю, что одна лишь мысль о том, что в 90 милях от границ США могут оказаться даже не ядерные, а оперативно-тактические российские ракеты, которые в случае заварухи достанут и до Вашингтона, и до Нью-Йорка, доводит американцев до свинячей дрожи, — подчеркнул Виктор Баранец. — Русский штык, приставленный к брюху США – вещица весьма дискомфортная».

ФБА «Экономика сегодня» /

«Да, ребята, давно вас не били, если вы решили, мол, то, что позволительно для США, недопустимо для России. Так не пойдет, — подчеркивает Баранец. — Мозги американских политиков и генералов явно еще не отстираны от грязной идеологии всевластия. Они все еще чувствуют себя политиками земного шарика, которым все дозволено, и которые считают, что оппоненты должны играть только по американским правилам».

Но каким именно «решительным образом» американцы собираются ответить Москве на возможное размещение оружия на Кубе или в Венесуэле, рассуждает обозреватель? Они что, собираются бомбить или топить российские корабли и подлодки на подходе к берегу, или сбивать военно-транспортные самолеты ВКС РФ? А вдруг там не боевая техника, а нефтяное оборудование? И наконец, что тогда помешает России аналогично проступать с американскими кораблями и самолетами, доставляющими оружие и военную технику на свои базы, например, в Японию или на Украину?

А то, что американцы до сих пор придерживаются именно такой позиции, подтверждает их поведение на недавних переговорах в Женеве и Брюсселе по гарантиям безопасности. Но Россия уже давно не тот «трофей холодной войны», каким ее привыкли воспринимать США в 1990-е годы после распада СССР. Да и сам Вашингтон вовсе не директор планеты.

Москва никогда больше не позволит никому диктовать ей, с кем дружить и сотрудничать. А тем, кто будет ей мешать, она сама ответит самым решительным образом, заключил Виктор Баранец.