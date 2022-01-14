Мясников заявил, что штамм «Омикрон» перенесут практически все

Известный российский телеведущий и врач Александр Мясников призвал пересмотреть стратегию и тактику борьбы с коронавирусом на фоне распространения омикрон-штамма.

Медик напомнил, что «Омикрон» имеет несколько особенностей. Он обладает высокой заразностью, а также зачастую проходит в легкой форме. Специалист предупредил, что основная нагрузка ляжет на амбулаторное звено и врачей поликлиник.

«То, что работало в первые волны, с "Омикроном" работать не будет. В условиях распространения вируса по миллиону человек в день, как в США, например, надо осознать, что инфекцию перенесут практически все — причем и невакцинированные, и вакцинированные», — написал Мясников на своем канале в Telegram.

Он отметил, что смертность обеспечивает именно штамм «Дельта». Однако при заражении новой мутацией летальные случаи единичны. Чаще всего это непривитые люди, которые имеют факторы риска.

Врач Александр Мясников назвал ситуацию с COVID-19 на Западе «каруселью тестов». Он сообщил, что в США заставляют делать по три теста. Если хоть один из них даст положительный результат, то человека сразу отправляют на изоляцию.