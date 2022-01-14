Биатлонист Тихонов высказался о результате женской сборной России на этапе КМ в Рупольдинге

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился впечатлениями от выступления сборной России по биатлону, завоевавшей бронзу на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Легендарный биатлонист выразил мнение, что именно Кристина Резцова «вытянула» национальную команду.

«Бронза — это хорошо, порадовали девчонки. Кристина — умница, вытащила команду, принесла медаль. Она сейчас однозначный лидер женской сборной, только она может конкурировать с лучшими», — передает Sport24 слова Тихонова.

Он также добавил, что рассчитывать на большие перспективы команде, которая отправится на пекинские ОИ-2022, не стоит. Шансы на медали, уточнил он, появятся, если конкуренты будут ошибаться.

В пятницу, 14 января, в Германии прошла женская эстафета шестого этапа Кубка мира по биатлону. Россиянки Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова принимали участие в гонке.