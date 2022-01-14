Депутат Госдумы Огуль опроверг возможность введения платной вакцинации в России

Вакцинация от коронавируса в России не станет платной. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что в правительстве планируют с марта 2022 года сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции платной для тех, кто еще не прошел данную медицинскую процедуру. Огуль прокомментировал данное сообщение, опровергнув его.

«У нас этот вопрос не рассматривается. Вакцина должна быть бесплатной и безопасной. Это самое важное», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, на данную тему высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, вакцинация от коронавируса по-прежнему останется доступной для всех граждан страны.