Результаты того, как Польша продемонстрировала всему миру свою газовую независимость от России, оказались для этой страны хуже, чем, если бы она выстрелила себе в ногу.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил политолог Евгений Сатановский, по словам которого именно Польша приложила максиму усилий к тому, чтобы осложнить российскому поставщику топлива «Газпрому» жизнь в Европе.

Именно из-за исков польской компании PGNiG «Газпрому» пришлось во многих долгосрочных контрактах на поставки газа европейским покупателям привязать цену на топливо к спотовому рынку. В результате Европа столкнулась с многократным подорожанием газа, напомнил Сатановский.

Кроме того, Варшава сама не захотела продлевать истекший после 2020 года транзитный контракт с «Газпромом», заявив, что не хочет сотрудничать на прежних условиях. Результатом стала полная остановка транзита российского газа через польский участок газопровода «Ямал – Европа» с 21 декабря 2021 года.

«Кто-нибудь в курсе, идет ли сейчас транзит через Польшу? Так вот, для тех, кто не в курсе, газопровод "Ямал – Европа" не работает. Польское панство может пойти и удавиться. Мораль: денег за транзит нет, как минимум миллиарда, претензии Польши к "Газпрому" удовлетворены по самое не балуйся, а цены на газ в Европе превышают 1000 долларов. А благодарить-то, как ни парадоксально, европейцы должны поляков», – иронично объяснил Сатановский.

ФБА «Экономика сегодня» /

Даже если экономическая стратегия, которой придерживаются польские власти, диктуется Варшаве Вашингтоном, поляком следует понять, что их фактически заставили разориться, считает политолог.

Яркой иллюстрацией американского подхода к энергетике европейских партнеров является полупустой газовый терминал в Свиноуйсьце, на который вместе с проектом Baltic Pipe Польша сделала ставку, провозглашая энергетическую независимость от России.

«Заполнен ли газовый терминал в Свиноуйсьце кораблями со сжиженным газом из США? Там стоит очередь? Нет? А почему? Туда же должны идти корабли с американским СПГ, "газом свободы", а Польша должна от этого газа запитываться сама, продавать его на Украину и в Прибалтику, получая бешеную прибыль. А газа нет, танкеры пошли в Азию», — подчеркивает Сатановский.

В результате Польше для поддержания энергетического баланса приходится импортировать газ из России в Германию, переведя в реверсный режим газопровод «Ямал – Европа». Пи чем стоимость этого реверсного газа настолько высока, что для Варшавы это уже даже «не выстрел в ногу, а пуля в куда более интимное место», отмечает эксперт.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Поляки, жалуясь на резкое подорожание газа, обвиняют в этом Россию, стараясь не вспоминать о том, что именно они сами последовательно на протяжении нескольких лет добивались такого результата.

«Почему не качается российский газ с Ямала? Может, потому, что руководство РФ решило пойти польскому руководству навстречу? Если люди хотели 100%-ной энергетической независимости от России, то она у них сегодня есть. Мечта сбылась», — саркастично заключил политолог.

Напомним, ранее эксперты энергетики объяснили, что отказ «Газпрома» от транзита голубого топлива через польскую ГТС связан со снижением спроса европейских потребителей, не готовых покупать большие объемы газа по заоблачно высокой цене, а также с тем, что свои контрактные обязательства перед покупателями газа в Европе Россия полностью выполняет, используя другие свои газопроводы, в том числе и «Северный поток».