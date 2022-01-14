Замглавы Выборгского района Ленобласти Кузьмина заподозрили в нетрезвом вождении

Заместителя главы Выборгского района Ленинградской области Михаила Кузьмина остановили по подозрению в вождении в нетрезвом виде в Московском районе Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел утром 14 февраля. Сотрудники правоохранительных органов по внешним признакам сделали предположение о том, что чиновник пьян. Мужчину попросили пройти медосвидетельствование.

Кузьмин от предложения отказался. Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов рассказал, что в настоящий момент по факту инцидента проводится внутренняя проверка. Все обстоятельства и подробности происшествия уточняются.